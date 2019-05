Aarhus kommune skal rive «gettoar»

utenriks

Borgarmeisteren i Aarhus, sosialdemokraten Jacob Bundsgaard, seier ambisjonen er å skape «ein endå meir attraktiv bydel».

Danske styresmakter har utarbeidd ei liste over 29 bustadområde som blir kalla gettoar, ut frå kriterium som etnisitet, inntekts- og utdanningsnivå, del innbyggarar på sosialstøtte og kriminalitet. I november opna eit stort fleirtal i Folketinget for å rive bustader i slike område.

– Verkelegheita i dag er at vi har eit bustadområde der det ikkje blir skapt same moglegheiter for å lykkast som barn og ung, som ein har andre stader i Aarhus. Derfor må vi gjere nokre markante grep, seier Bundsgaard.

Blokker blir rivne

I Gellerup forsvinn 400 leilegheiter når bustadblokkene blir rivne mellom 2021 og 2024, medan det forsvinn 200 leilegheiter i Toveshøj. Kva for blokker som skal rivast der, blir først avgjort i 2023.

Aarhus kommune har inngått avtale med Brabrand Boligforening om å utvikle og bygge nye bustader i dei to områda, men borgarmeisteren innrømmer at riving vil vere dramatisk for dei som bur der.

Stort inngrep

– Det er klart at dette er eit stort inngrep i kvardagen til ei rekke menneske. Det krev stor omhug å påverke bustadsituasjonen deira slik, seier han.

– Derfor har vi òg sikra oss at alle dei ramma vil få tilbod om ny bustad, tilpassa dei behova dei har, seier Bundsgaard.

Ved å bygge nytt kan kommunen sikre at delen såkalla allmenne familiebustader, som utleigar ikkje har forteneste på og der leiga dermed er lågare, maksimalt utgjer 40 prosent av bustadmassen innan 2030. Dette er i tråd med gettovedtaket til regjeringa.

(©NPK)