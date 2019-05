Puigdemont får stille i EU-valet

utenriks

Puigdemont flykta til utlandet for å sleppe straffeforfølging etter den ulovlege folkerøystinga om katalansk sjølvstende som vart halden i 2017.

Spanske styresmakter har tiltalt han for oppvigling, opprør og misbruk av offentlege midlar.

Frå eksilet sitt i Belgia varsla han tidlegare i år at han akta å stille som kandidat for partiet Junts per Catalunya (JxCat) i EU-valet 26. mai.

Spanske valstyresmakter sette ned foten og nekta han dette, men høgsterett i landet omgjorde måndag avgjerda.

Høgsterett slår i rettsavgjerda si fast at Puigdemont ikkje mistar dei demokratiske rettane sine sjølv om han er etterlyst og har flykta frå landet.

Avgjerda gjeld òg to andre tidlegare medlemmer av den katalanske regionregjeringa, Toni Comin og Clara Ponsati, som til liks med Puigdemont har flykta i eksil.

(©NPK)