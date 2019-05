Michael Cohen byrjar soninga

utenriks

I det han steig inn i bilen utanfor bustaden sin på Manhattan i New York måndag, sa han at det framleis står att mykje å fortelje.

– Eg gleder meg til dagen då eg kan legge fram sanninga. Eg håper når eg blir gjenforeina med familie og venner at det blir i eit land utan framandfrykt, urettferd og løgnar ved roret, sa han.

Cohen måtte møte opp ved eit fengsel i Otisville, 11 mil nordvest for New York City, innan måndag klokka 14 amerikansk tid (klokka 20 norsk tid) for å sone dommen på tre års fengsel.

Fengselet ligg ute på landet, har relativt låg sikkerheit og har vorte ein samlingsstad for såkalla kvitsnippforbrytarar.

Cohen, som har mista advokatløyvet, må no byte dei elegante dressane sine ut med kakifarga fengselsklede. Hans siste forsøk på å få dommen utsett eller redusert har ikkje lykkast.

Må jobbe

I fengselet skal han først gjennom medisinske undersøkingar, både fysiske og psykiske. Deretter vil han bli tildelt ein jobb, som til dømes å reingjere besøksrommet.

Han får ikkje eiga celle, heller ikkje tomannsrom, men ei seng i ein sovesal. På fritida kan han spele tennis eller boccia.

Fengselet i Otisville er tidlegare kåra til eitt av USAs mest komfortable fengsel av magasinet Forbes, men tidlegare fangar og tilsette peiker på at det ikkje fungerer som nokon rikmannsklubb. Det er lite fritid, og fangane er framleis skilde frå familie og venner.

– Det er inga fritid til å skrive på boka di eller noko sånt, seier ein tidlegare tilsett, Don Drewett.

Håpte på utsetjing

Cohens forsvararar bad i førre månad demokratane i Representanthuset om hjelp til å få soninga utsett som følgje av samarbeidet hans med Kongressen og vilje til å legge fram fleire dokument, men det var dei lite lystne på.

Føderale påtalemakter i New York vende òg det døve øyret til.

Cohen vart dømd til tre års fengsel i desember i fjor etter at han nokre månader tidlegare erklærte seg skuldig i å ha organisert utbetaling av pengar for at folk skulle ti stille om forhold som kunne skade Trumps valkamp i 2016.

Pengar til Stormy

Han har mellom anna forklart at Trump bad han betale pornostjerna Stormy Daniels for ikkje å snakke om det seksuelle forholdet ho hevdar å ha hatt med Trump. Han har òg sagt seg skuldig i å ha loge for Kongressen i samband med Trumps planar om å bygge eit Trump Tower i Moskva.

Cohen er den einaste som vart tiltalt i samband med utbetaling av hysjpengar til fleire kvinner som hevdar å ha hatt affærar med Trump. Trump sjølv har kalla den tidlegare advokaten sin ein løgnar.

Cohen skulle eigentleg ha starta soninga i mars, men ein dommar gav han to månaders utsetjing slik at han mellom anna kunne komme seg etter eit kirurgisk inngrep.

