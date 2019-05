Måling: Stram Kurs kan få plass i Folketinget

utenriks

Det høgrenasjonalistiske partiet får ei oppslutning på 2,4 prosent på den siste Voxmeter-målinga, og om ein tar høgde for feilmarginen ligg den reelle oppslutninga dermed ein stad mellom 1,5 og 3,3 prosent.

– Dette er sjølvsagt gledeleg. Eg tar ikkje noko for gitt, men det kan hende at vi har endå større oppslutning. Det er mange høgreorienterte som ikkje vil seie at dei stemmer på Stram Kurs, seier Paludan.

Stram Kurs tar mellom anna til orde for å forby islam i Danmark, utvise flyktningar og annullere dansk statsborgarskap for ikkje-vestlege innvandrarar.

Partiet har samla nok underskrifter til at det får stille til val, og sperregrensa for å komme inn i Folketinget er 2 prosent.

(©NPK)