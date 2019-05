Brunei vil likevel ikkje steine homofile

utenriks

Brunei innførte i førre månad strenge sharialover, som mellom anna opnar for dødsstraff ved steining for ei rekke forhold, mellom anna valdtekt, utruskap, homofili, ran og fornærming av profeten Muhammed.

Lova opnar òg for å straffe tjuveri og andre valds- og vinningsbrotsverk med amputasjonar av armar og bein.

Nyheita førte til krasse internasjonale protestar. Blant dei som har engasjert seg er kjendisar som George Clooney og Elton John, som har oppfordra til boikott av hotell som sultanatet eig, mellom anna i London.

FN har omtalt homofililova som «umenneskeleg», og i ein TV-sendt tale i samband med innleiinga av den muslimske høgtidsmånaden ramadan, lova sultan Hassanal Bolkiah at ho inntil vidare er lagt på is.

– Vi er klar over at misforståingane kan ha skapt frykt. I over to tiår har vi hatt eit moratorium på avrettingar. Dette gjeld òg for dei nye lovene, sa sultanen.

Sultanen lova vidare at Brunei skal ratifisere FNs torturkonvensjon for å fremme menneskerettar.

Seksuelle minoritetar har lenge vorte møtt med diskriminering i Brunei, der islamsk konservatisme har vore på framgang.

