Ny studie: Null hivsmitte med bremsemedisinar

Forskarar jublar over gjennombrotet, som dei òg håper kan bidra til å fjerne stigmaet som er knytt til sjukdommen.

– Det er glimrande, fantastisk, seier professor Alison Rodgers frå University College London til The Guardian.

Ho er ein av forfattarane bak den oppsiktsvekkjande studien, som er publisert i det anerkjente medisinske tidsskriftet Lancet.

Fleire tidlegare studiar har òg vist at bremsemedisinar vernar partnarar til hivpositive personar mot smitte. Men ingen av dei har vore så omfattande som denne og vist så klare resultat.

Dei åtte åra studien har gått føre seg, har det ikkje vore eitt einaste tilfelle av smitteoverføring hos dei 1.000 mannlege para som har deltatt.

15 menn vart likevel smitta av hiv i perioden, men DNA-testar viste at dei vart smitta av andre enn den hivpositive partnaren.

Skal spreiinga av hiv-viruset stansast, betyr det at alle hivsmitta må få bremsemedisinar. I tillegg må personar testast for viruset jamleg, slik at dei ikkje smittar andre uforvarande.

I 2017 levde nesten 40 millionar menneske med hiv-viruset, kor 21,7 millionar fekk bremsemedisinar.

