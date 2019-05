Brexit-motgang for dei to store partia i Storbritannia

utenriks

Misnøye med handteringa av brexit blir peikt ut som ei sentral årsak.

Liberaldemokratene har gjort eit godt val og så langt vunne 251 representantar, ifølgje BBC.

Partiet Dei grøne, og dessutan uavhengige kandidatar ser også ut til å ha gjort eit godt val, på rekning av De Konservative og Labour.

I overkant av 8.800 lokale sete skal fordelast etter lokalvalet på torsdag i 258 distrikt i England og elleve i Nord-Irland. I tillegg skal seks ordførarar veljast direkte i England.

Prognosane før valet tydde på at Dei konservative ville miste opptil 800 sete, medan Liberaldemokratene og Labour ville vinne høvesvis 500 og 300 nye sete.

Den verkeleg store testen for May og Dei konservative kjem i EU-valet i slutten av mai, eit val britane eigentleg ikkje skulle ha deltatt i sidan landet skulle forlate unionen 29. mars.

Brexit er no utsett til 31. oktober og meiningsmålingar tyder på at EU-valet kan bli eit reint katastrofeval for Dei konservative, med ei oppslutning på ned mot 13 prosent. Labour ligg til samanlikning an til 22 prosent.

Brexit Party, det nye partiet til Nigel Farage, tidlegare UKIP-leiar og ein av frontfigurane i kampen for å få Storbritannia ut av EU, blir spådd å få heile 28 prosent i EU-valet, ifølgje ei fersk måling frå YouGov.

(©NPK)