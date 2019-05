Auke i talet på venezuelanarar som flyktar til Brasil

utenriks

Over 1.400 venezuelanarar registrerte seg hos styresmaktene i Brasil i den nordlege delstaten Roraima tysdag og onsdag denne veka. Det er tre gonger så mange som tidlegare veker, ifølgje det brasilianske forsvaret.

Kvar dag i februar kom i gjennomsnitt 474 venezuelanarar Brasil, ifølgje FNs Brasil-kontor.

Auken i talet på venezuelanarar som flyktar frå heimlandet, kjem same veke som det har vore kraftige protestar i landet. Til saman fire personar har vorte drepne og over 100 såra i protestar onsdag og torsdag.

President Nicolás Maduro stengde Venezuelas grense til Brasil 21. februar for å blokkere for humanitær bistand, noko som betyr at venezuelanarar har måtta finne alternative ruter til nabolandet i sør.

3,7 millionar venezuelanarar har flykta dei siste åra, ifølgje tal frå FN. Dei fleste av dei har dratt til Brasil og Colombia.

