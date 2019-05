Senator Michael Bennet vil bli president i USA

utenriks

Kunngjeringa kjem få veker etter at Bennet, som er demokratisk senator for Colorado, vart operert for prostatakreft.

– Vi kan ikkje bli den første generasjonen som har etterlate seg mindre, og ikkje meir, til barna våre. Derfor stiller eg til val, skriv Bennet på Twitter.

– La oss byggje moglegheiter for kvar amerikanar og rette opp igjen integriteten til regjeringa, skriv han vidare.

Den 54 år gamle senatoren sa i mars at han vurderte å stille i Demokratanes nominasjonsval i håp om å utfordre Donald Trump i presidentvalet i 2020. Men planane vart sett på vent då det kom fram at han var diagnostisert med prostatakreft. I midten av april gjennomgjekk Bennet ein vellukka operasjon.

Senatoren, som har lukkast med tverrpolitisk samarbeid i ein vippestat med ein stor del veljarar utan partitilhøyrsel, har ein lang veg å gå for å kunne stille på lik linje med betre kjente kandidatar.

Tidlegare visepresident Joe Biden, som har tatt leiinga i meiningsmålingane med 39 prosent, kunngjorde førre veke deltakinga i kappløpet om å bli Demokratanes kandidat i presidentvalet for neste år.

I ei CNN-meiningsmåling kjem senator Bernie Sanders på ein andreplass med 15 prosent, medan senator Elizabeth Warren, borgarmeister Pete Buttigieg frå Indiana og tidlegare kongressmedlem frå Texas Beto O'Rourke får høvesvis 8, 7 og 6 prosent oppslutning.

