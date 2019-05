Protestane held fram i Venezuela

utenriks

Demonstrantar væpna med steinar og stokkar vart onsdag møtt med tåregass og gummikledde kuler frå tryggingsstyrkane då dei for andre dag på rad prøvde å ta seg inn på den militære La Carlota-basen i Caracas.

Minst 27 personar er innlagt på sjukehus med skadar. Ei 27 år gammal kvinne som vart skoten under protestane, døydde av skadane onsdag kveld.

Også andre stader i den venezuelanske hovudstaden og i landet elles vart det meldt om samanstøytar mellom demonstrantar og tryggingsstyrkar.

– Vi er sterkare enn nokosinne, tvitra Guaidó, som har utropt seg sjølv til president i januar og som fleire gonger sidan har hevda at ei reell maktovertaking var nært kommande.

Maner til ro

Onsdag oppfordra Guaidó på note regjeringsstyrkane til å vende Maduro ryggen, men ikkje noko tydde på at det er i ferd med å skje.

Maduros tilhengarar strøymde også ut i gatene i hovudstaden for å gi støtta si til presidenten og for å markere Dagen til arbeidarane, mange av dei iført dei karakteristiske raude skjortene til sosialistpartiet.

FNs generalsekretær António Guterres mante til ro.

– Generalsekretæren gjentar si oppmoding til alle partar om å vise maksimal atterhald, og han åtvarar mot bruk av våpenmakt mot fredelege demonstrantar, sa talsmannen Stephane Dujarric.

Mange såra

Tysdag poserte Guaidó i ein video omgitt av fleire tungt væpna soldatar.

– Modige soldatar, modige patriotar, modige forsvararar av grunnlova har i dag slutta seg til oss, sa Guaidó i videoen.

Då demonstrantar same dag prøvde å ta over ein militærbase i hovudstaden Caracas, vart dei raskt slått tilbake.

Rundt 50 demonstrantar vart skadde etter å ha vorte påkøyrde av pansra køyretøy og treft av stålkuler med gummi. Også andre stader i Venezuela var det samanstøyt.

Ifølgje TV-stasjonen Todo Noticias vart ein 24-åring drepen i delstaten Aragua tysdag, men omstenda er ikkje kjent.

– Eit lite kuppforsøk

Venezuelas informasjonsminister Jorge Rodriguez avfeia det heile som «eit lite kuppforsøk», og i ein TV-sendt tale same kveld gratulerte Maduro tryggingsstyrkane med å ha slått det ned.

– Dette vil ikkje gå ustraffa, åtvara han.

Maduro lova òg at dei som har gjort «alvorlege brotsverk mot grunnlova», vil bli stilt for retten og slo fast at Venezuela ikkje vil la seg «slavebinde» eller overgi seg til «imperialistiske krefter».

Det siste var heilt klart retta mot USA, der utanriksminister Mike Pompeo på nytt rykte ut med støtte til Guaidó og trua med amerikansk militærintervensjon.

– Det kan bli aktuelt med militær aksjon. Dersom det trengst, er det dette USA kjem til å gjere, sa han i eit intervju med Fox News.

Russland åtvarar

Russlands utanriksminister Sergej Lavrov åtvara Pompeo mot å gripe inn, då dei to snakka saman på telefon onsdag.

– Washingtons innblanding i det indre saker i ein suveren stat, og trugslar mot leiinga der, er eit klart brot på internasjonalt løyve. Denne destruktive innblandinga har ikkje noko med demokrati å gjere, sa Lavrov.

– Dersom desse aggressive stega held fram, vil dei kunne få svært alvorlege konsekvensar, la den russiske utanriksministeren til.

Russland avviser òg Pompeos påstand om at Maduro planla å forlate Venezuela og fly til Cuba tysdag, og det same gjorde Maduro sjølv og Cuba.

– USA prøvde etter beste evne å svekkje Venezuelas forsvar og bruke falske opplysningar som ein del av ein informasjonskrig, sa ei talskvinne for russisk UD.

