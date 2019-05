Justisministeren går av etter avsløring av seriedrapsmann på Kypros

utenriks

Ein 35 år gammal kaptein i hæren vart arrestert 18. mars, etter at turistar fann liket av ei 38 år gammal filippinsk kvinne som kom til syne då kraftig regn førte til flaum i ein nedlagt gruvegang.

Då politiet søkte gjennom gruvegangen, fann dei òg liket av ei drepen 28 år gammal filippinsk kvinne.

I avhøyr tilstod kapteinen, som kypriotiske medium har identifisert som Nicos Metaxas, å ha drepe sju utanlandske jenter og kvinner. Han fortalde at han la nokre av lika i koffertar som han kasta ut i to innsjøar sørvest for hovudstaden Nikosia.

Sviktande rutinar

Sviktande rutinar i politiet, mellom anna for registrering av sakna, gjorde at det gjekk nærare tre år frå det første drapet til det vart fatta mistanke om at ein seriedrapsmann var på ferde.

Torsdag varsla justisminister Ionas Nicolaou at han gjekk av etter massiv kritikk av innsatsen til politiet i saka.

Nicolaou grunngir avgangen med «prinsipp og samvit», men held fast på at han sjølv ikkje kan haldast ansvarleg for at politiet «tilsynelatande svikta» i handteringa si av saka.

Drap barn

Forutan dei to filippinske kvinnene som vart funne i gruvegangen, har politiet òg funne liket av ei nepalsk kvinne ved ein militær skytebane, og dessutan ei uidentifisert kvinne i ein koffert på botnen av den eine av dei to innsjøane.

Leitinga etter dei tre siste offera held fram. Det dreier seg om den seks år gamle dottera til den eine drepne filippinske kvinna, og dessutan ei rumensk kvinne og dottera hennar, held han fram.

Kritikarar meiner at det faktumet at offera var utanlandske bidrog til at politiet ikkje sette inn større ressursar då dei vart melde sakna.

