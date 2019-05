Fire personar drepne under Venezuela-protestar

utenriks

Menneskerettsgruppa Venezuelansk observatorium for sosial konflikt seier torsdag at dødstalet omfattar to personar som vart skotne i byen La Victoria. To andre vart skotne og drepne i hovudstaden Caracas.

Minst 230 menneske er såra og 205 vart arrestert under samanstøyt mellom demonstrantar og tryggingsstyrkar, ifølgje menneskerettsaktivistar.

Guaidós oppfordring til dei væpna styrkane tysdag om å styrte president Nicolás Maduro, vart ikkje følgt.

USAs president Donald Trump sa torsdag at det må bli ein slutt på den «brutale undertrykkelsen» av det venezuelanske folket. Trump sa vidare at han ber for at den rettskafne kampen for fridom, skal lukkast, og at USA står klar til å hjelpe.

(©NPK)