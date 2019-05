Elon Musk kjøper Tesla-aksjar for 87 millionar kroner

utenriks

Det amerikanske elbilselskapet presenterte i førre veke eit overraskande stort underskot på rundt 6 milliardar kroner for dei første månadane i 2019.

Torsdag la Tesla fram ein tvidelt plan for å hente inn ny kapital gjennom obligasjonslån og sal av ordinære aksjar i ein emisjon. Selskapet håper det vil gi ein total bruttogevinst på rundt 20 milliardar norske kroner, før avslag og utgifter.

I førre resultatrapport melde Tesla at kontantbalansen til selskapet hadde krympa med 13 milliardar til 19 milliardar kroner sidan desember. Salet stupte med 31 prosent dei tre første månadane i året.

Tesla-sjef Musk reknar med endå eit underskot i neste kvartal, men håper selskapet vil gå i pluss igjen i tredje kvartal. Underskotet kom etter at Tesla gjekk i pluss to kvartal på rad i fjor, for første gong i selskapet si 15 år lange historie.

Tesla har tapt over 50 milliardar kroner sidan selskapet sette seg føre å revolusjonere bilindustrien. Men Musk ser for seg ei lønsam framtid delvis drive av ei drosjeteneste beståande av sjølvkøyrande elbilar.

Tesla-aksjen steig 5 prosent i handelen før dei amerikanske børsane opna torsdag.

