EU skryter av auka gassimport frå USA

Noreg må rekne med auka konkurranse frå USA som gassleverandør til EU i åra som kjem.

Det viser statistikk som vart lagt fram i samband med at USAs energiminister Rick Perry besøkte EU-hovudstaden Brussel torsdag. EUs import av flytande naturgass (LNG) frå USA har nemleg skote i vêret med heile 272 prosent sidan juli i fjor.

Europeiske løfte om auka import av LNG frå USA var eit viktig element i den såkalla våpenkvileavtalen som vart inngått mellom EU-kommisjonens sjef Jean-Claude Juncker og USAs president Donald Trump i juli i fjor for å unngå ytterlegare eskalering av Trumps tollkrig mot Europa.

USA står no for 13,4 prosent av LNG-ein som blir importerte til EU, mot berre 2,3 prosent før avtalen vart inngått.

Nye importkjelder er ein fordel for EU, heldt EUs klimasjef Miguel Arias Cañete fast på då han møtte pressa saman med Perry. Ifølgje han bidrar den auka importen frå USA både til å styrke forsyningssikkerheita og til å auke konkurransen i marknaden.

– EU er den største importmarknaden for naturgass. Vi er avhengige av import for over 70 prosent av forbruket vårt, peika han på.

