Amerikansk milliardsatsing på rakettar etter INF-exit

– Utmeldinga frå INF-avtalen er startskotet på ein ny kald krig, siger Beatrice Fihn, som leier Den internasjonale kampanjen for forbod mot atomvåpen (ICAN). Organisasjonen fekk Nobels fredspris i 2017.

President Donald Trump sa i oktober at USA skal trekke seg frå INF-avtalen som vart inngått mellom USA og det tidlegare Sovjetunionen i 1987. Avtalen forbyr landbaserte mellomdistanserakettar. Trump skuldar Russland for å ha brote avtalen. Den russiske motparten hans Vladimir Putin varsla dagen etter at også Moskva skal trekke seg frå avtalen.

Ifølgje ein studie frå ICAN og ei anna gruppe atomvåpenmotstandarar, PAX, har amerikanske styresmakter i dei tre månadene etter Trumps kunngjering, «inngått avtalar om ikke mindre enn 1 milliard dollar i nye missilkontrakter». Raytheon, Lockheed Martin og Boeing har fått størstedelen av kontraktane.

Studien frå ICAN og PAX medgir at det er uklart om dei nye kontraktane inngått mellom 22. oktober og 21. januar dreier seg om produksjon av nye atomvåpen.

Susi Snyder, leiar for PAX' atomnedrustningsavdeling og som er hovudforfattar av studien, viser til at Trump snakkar om behov for global atomnedrustning, men at handlingane ikkje er i samsvar med bodskapen.

– Vi ser at USA og andre land legg planar for eit atomrusta hundreår, med kontraktar til å utvikle våpen til minst 2075, trass i auka press både på heimebane og frå utlandet om å endre kurs, seier ho.

(©NPK)