1,7 millionar blir trua av svolt i Somalia

utenriks

Matvaresikkerheita i landet er no forverra med 10 prosent og talet på feil- og underernærte aukar raskt, ifølgje FNs talsmann Stephane Dujarric.

FN anslår no at 954.000 barn i Somalia er akutt feilernærte, og tilstanden for 174.600 av dei er truleg kritisk.

FN planlegg ein storstilt naudhjelpsoperasjon og håper å kunne dekke matmangelen fram til oktober.

Prislappen for operasjonen blir på rundt 9,5 milliardar kroner, men givarar har så langt berre bidrege med 19 prosent av dette, opplyser Dujarric.

Pengemangelen har ført til at andre prosjekt, som støtte til vassforsyning og sanitæranlegg, no er trappa ned.

(©NPK)