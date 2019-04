utenriks

Det var venta at Rosenstein kom til å gå av etter at William Barr tok over som justisminister etter Jeff Sessions. Barr har ønskt Jeffrey Rosen som sin visejustisminister.

Rosenstein har hatt som ansvar å halde oppsyn med spesialetterforskar Robert Muellers gransking av påstådd russisk valinnblanding og koordinering med Trumps valkampapparat.

