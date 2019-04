Tyrkiske medium: Spionsikta frå Emirata tok sitt eige liv i fengsel

utenriks

Mannen var ein av to påståtte etterretningsagentar frå Dei sameinte arabiske emirata som vart arrestert i Tyrkia i midten av april. Dei var begge under etterforsking for mogleg tilknyting til drapet på den regimekritiske saudiarabiske journalisten Jamal Khashoggi i konsulatet til heimlandet i Istanbul i oktober i fjor.

Det er det tyrkiske statlege nyheitsbyrået Anadolu som måndag opplyser at den eine mannen frå Dei sameinte arabiske emirata gjorde sjølvmord ved å henge seg i Silviri-fengselet utanfor Istanbul.

Ifølgje det tyrkiske nyheitsbyrået har dei to i avhøyr tilstått å ha spionert på arabiske dissidentar busett i Tyrkia. Det er ikkje opplyst kva som kan knyte dei sikta til drapet på Khashoggi.

