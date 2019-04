Sanchez og sosialistane vann valet i Spania

utenriks

Sosialistpartiet PSOE fekk 28,7 prosent stemmer og 123 plassar i nasjonalforsamlinga, ein auke på 38 sete sidan det førre riksvalet i 2016.

Som det største partiet etter valet på søndag, er det statsminister Pedro Sanchez som no skal starte forhandlingar om kven som skal sitje i den neste regjeringa i landet.

For første gong sidan general og diktator Francisco Francos død i 1975, og gjenopprettinga av det spanske demokratiet, er eit parti på ytste høgre fløy valt inn i nasjonalforsamlinga. Det høgrepopulistiske partiet VOX fekk søndag 10,3 prosent av stemmene og 24 sete, eit solid resultat av ein nykomling i riksval.

Det konservative partiet PP fekk 16,7 prosent, det dårlegaste resultatet i historia til partiet. Frå det førre riksvalet i 2016 har partiet tapt 71 sete i nasjonalforsamlinga, frå 137 til 66. Dei vart dermed tapane til valet.

– Sosial rettferd

Før frammøtet på balkongen til PSOEs hovudkvarter i Madrid sa Sanchez at sosialdemokratiet går ei lys framtid i møte.

– Sosialdemokratiet er stort no og Spania er eit døme på det. Vi kjem til etablere ei proeuropeisk regjering som skal styre og ikkje svekke Europa, sa han.

Ifølgje spanske medium kan koalisjonsforhandlingane bli langvarige før det blir klart om Sanchez kan halde fram som statsminister.

Ifølgje fleire ekspertar har partiet til statsministeren fleire moglegheiter. Sjølv ønsker han å starte forhandlingar med parti som «respekterer grunnlova og fremmer sosial rettferd». Media har tolka dette til at han ønsker ei regjering til venstre på den politiske skalaen.

Den magiske grensa

Venstrepartiet Podemos, som støttar sosialistane, har fått 14,3 prosent av stemmene. Sosialistpartiet treng òg støtte frå andre småparti for å nå den magiske fleirtalsgrensa på 176 sete i nasjonalforsamlinga der det totalt er 350. Dette blir skissert som eitt av regjeringsalternativa.

Eit anna alternativ for Sanchez' parti er å samarbeide med det liberale partiet Ciudadanos, som fekk 15,9 prosent stemmer. Det vil gi dei fleirtal med til saman 180 sete.

– Sanchez kan velje mellom to koalisjonar. Det er idealet for alle politikarar, seier Nacho Torreblance, direktør ved EUs konsulat for utanlandske relasjonar i Madrid, til Financial Times.

Ciudadanos leiar Albert Riveras har likevel eit anstrengt forhold til Sanchez, noko som gjer at dette alternativet kan vere uaktuelt, skriv avisa.

I hendene til Sanchez

Det høgrepopulistiske partiet VOX, som gjekk til val på nasjonal sjølvkjensle, verdikonservatisme og motstand mot innvandring og mot regionalt sjølvstende, blir representert i nasjonalforsamlinga med 24 representantar. Partiet vart danna så seint som i 2013 og markerte seg for alvor i regionsvalet i Andalucia i desember i fjor.

På konservativ side blir det tidlegare regjeringspartiet Partido Popular (PP) det største, sjølv med det dårlege resultatet sitt. PP vil truleg søke samarbeid med VOX og Ciudadanos, men heller ikkje dette er ein fleirtalskoalisjon. Dermed ligg forhandlingane i PSOEs hender for å få til ein fleirtalskoalisjon.

Høg deltaking

Misnøya med den tradisjonelle topartiordninga og oppblomsterringa av protestparti på høgre og venstre side har ført til stor valdeltaking.

Søndag stemte 75,75 prosent av dei stemmeføre i landet, noko som er rekordhøgt. Det er 9,5 prosentpoeng høgare valdeltaking enn ved valet i 2016.

