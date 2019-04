IS-leiar Baghdadi blir hevda å vere med i nytt videoopptak

utenriks

Det er nyheitsbyrået AFP som omtaler propagandafilmen.

Kvar Baghdadi er, veit framleis ingen. Han har vist seg offentleg berre éin gong dei siste åra, og det var i Mosul i Irak i 2014, der han erklærte eit såkalla kalifat i Irak og Syria.

Opptaket vart sendt ut av den IS-tilknytte propagandanettstaden Furqan og viser det som skal vere Baghdadi bli intervjua. Han snakkar først om kampen om Baghouz i Syria. Byen var IS' siste tilhaldsstad inntil amerikanskstøtta kurdiske styrkar tok kontroll over den i førre månad.

– Kampen om Baghouz er slutt, seier mannen på opptaket, som sit på golvet i eit rom der han snakkar til tre menn. Ansikta til dei tre mennene er ikkje synlege.

Det er uklart kvar og når opptaket vart laga, men mannen på videoen omtalar Baghouz-kampane i fortid.

– Svært farleg

Mannen som blir antatt å vere Baghdadi, har på opptaket bustete grått og raudt skjegg, er iført ei svart kappe og ein beige-farga vest. Det som ser ut til å vere eit automatgevær er plassert ved sida av han.

Opptaket vart måndag omtalt av Rita Katz, som leiar amerikanske SITE Intelligence Group, som overvaker aktiviteten til ekstreme grupper på internett.

– Det er svært farleg, ikkje berre det faktumet at Baghdadi, IS' såkalla kalif, framleis lever, men også fordi han er i stand til å dukke opp hos tilhengarane sine og stadfeste oss-mot-verda-bodskapen til gruppa etter all framgangen som har vore i kampen mot gruppa, skriv Katz på Twitter.

Sri Lanka

I opptaket seier mannen som blir hevda å vere Baghdadi, at han godtar truskapseiden til IS som jihadistar i Mali, Burkina Faso og Afghanistan har avlagt.

I opptaket blir Sri Lanka også nemnt. Denne delen av intervjuet blir ikkje vist med video, berre med lyd. Lyden kan ha vorte lagt til i ettertid, ifølgje Katz. Stemma på lydopptaket viser til angrepet mot tre kyrkjer og tre hotell på Sri Lanka første påskedag, der over 250 menneske vart drepne.

Stemma hyllar angriparane og kallar påskeangrepet på Sri Lanka hemn for Baghouz-kampane.

(©NPK)