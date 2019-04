Fire arrestert i Frankrike etter mistanke om terrorplanar

utenriks

Innanriksminister Christophe Castaner omtaler dei antatte angrepsplanane som «ekstremt valdeleg», men det har ikkje komme konkrete opplysningar om kva planane skal ha gått ut på.

Alle fire vart arrestert fredag, men saka vart først kjent måndag.

Tenåringen bur i ein ungdomsinstitusjon og er sett fri på prøve etter at han vart dømd til tre års fengsel, av dei to på vilkår, for å ha prøvd å reise til Syria, opplyser påtalemakta i Paris.

Dei tre andre er kjente for andre typar lovbrot, ifølgje ei ikkje namngitt kjelde med kjennskap til etterforskinga.

Etterretningsbyrået DGSI skal ha etterforska saka sidan 1. februar.

(©NPK)