Feil på våpen kan ha redda liv i synagoge i USA

Rabbien Yisroel Goldstein fortalde søndag om kva som skjedde under angrepet dagen før.

Goldstein førebudde ei jødisk gudsteneste då han høyrde eit høgt smell. Han snudde seg og såg ein ung mann med eit gevær.

– Han hadde solbriller på, eg kunne ikkje sjå auga hans. Eg kunne ikkje sjå sjela hans. Eg fraus til.

Rabbien løfta hendene, før gjerningsmannen losna fleire skot. Den eine peikefingeren til Goldstein vart skoten av.

– Så, ved eit mirakel, slutta våpenet hans å fungere, fortel rabbien.

Åtteåring såra

Ein tidlegare amerikansk soldat og ei grensevakt som var til stades i synagoga prøvde å stoppa gjerningsmannen.

Grensevakta skaut mot bilen til gjerningsmannen då han køyrde frå staden. Bilen vart seinare stoppa av politiet, og den antatte gjerningsmannen – 19 år gamle John Earnest – vart arrestert.

I angrepet på synagoga vart ei 60 år gammal kvinne skoten og drepen. I tillegg til Goldstein vart ei åtte år gammal jente og onkelen hennar såra.

Rundt hundre menneske var til stades i synagoga under angrepet. Sheriffen i San Diego fylke, William Gore, stadfestar at politiet har opplysningar som tyder på at det halvautomatiske våpenet til gjerningsmannen slutta å fungere etter dei første skota.

Inspirert av Hitler

Angrepet laurdag ser ut til å ha vore eit høgreekstremt terrorangrep retta mot tilfeldige jødar.

Rett før angrepet vart eit «manifest» underteikna John Earnest lagt ut på internett. Teksten er prega av jødehat, og Adolf Hitler blir nemnt som ei inspirasjonskjelde.

I tillegg blir uttrykket «kulturmarxisme» brukt. Det var også brukt i «manifestet» til Anders Behring Breivik. Forfattaren, som gjer det klart at han er kristen, hevdar han er inspirert av gjerningsmannen bak terroraksjonen mot muslimar på New Zealand, og at han sjølv ønsker å inspirere andre.

Han hevdar å ha prøvd å tenne på ein moské i byen Escondido – og politiet i California stadfestar at Earnest òg blir etterforska for denne hendinga.

– Blir ikkje knekt av terror

Ein vanleg definisjon på terrorisme er angrep på tilfeldige sivile for å skape frykt og oppnå eit politisk, religiøst eller ideologisk mål.

Etter at gjerningsmannen laurdag stakk av frå synagoga i Poway, heldt den såra rabbien Yisroel Goldstein fram å tale til forsamlinga.

– Terrorisme som dette vil ikkje knekke oss, sa han.

John Earnest kan bli sikta både for drap og hatkriminalitet, ifølgje amerikanske styresmakter.

Ifølgje avisa Washington Post verkar det som gjerningsmannen prøvde å sende opptak frå angrepet live via Facebook, slik gjerningsmannen på New Zealand gjorde. Facebook skal likevel ha blokkert profilen hans.

Angrepet skjedde på den siste dagen av den jødiske høgtida pesach, som er nært knytt til den kristne påskefeiringa. Synagoga vart angripen ei knapp veke etter terroraksjonen 1. påskedag mot kyrkjer og hotell på Sri Lanka.

