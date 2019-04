Trump meiner våpenlobbyen i USA blir sterkare og sterkare

utenriks

Ifølgje Trump blir NRA sterkare, ikkje svakare. Han meiner òg at organisasjonen speler ei viktig rolle i å gjere USA til eit flott land igjen.

«NRA blir sterkare og sterkare og gjer ein verkeleg stor og viktig jobb», skriv Trump på Twitter fredag.

NRA spelte ei viktig rolle under valkampen til Trump i 2016. Organisasjonen brukte millionar av dollar for å hjelpe Trump til siger. Under mellomvalet i 2018 heldt likevel våpenlobbyen ein langt lågare profil som følgje av at opinionen vart påverka av ei rekke masseskytingar og krava om skjerpte våpenlover auka.

Det er uklart kva for ei rolle NRA kjem til å spele før presidentvalet i 2020. Ifølgje observatørar er organisasjonen no splitta og svekt både som følgje av interne maktkampar, dårleg økonomi og svekt folkeleg støtte.

(©NPK)