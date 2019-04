Sri Lanka fryktar store tap i turistnæringa etter terrorangrepet

utenriks

– Turismen vil bli verst ramma. Vi ventar ein nedgang på 30 prosent i talet på innreiser, og det inneber eit tap på rundt 1,5 milliardar dollar i utanlandsk valuta, sa finansminister Mangala Samaraweera fredag.

Beløpet svarer til 13 milliardar kroner.

Han meiner at det vil ta to år før landet kjem seg etter angrepa sist søndag, då tre luksushotell og tre kyrkjer vart angripne av sjølvmordsbombarar, og over 250 menneske vart drepne.

Ifølgje Samaraweera var turismen i ferd med å bli ei suksesshistorie på Sri Lanka før angrepet.

I år var det håp om 5 milliardar i inntekter, medan dei i fjor låg på 4,4 milliardar.

Turismen på Sri Lanka hadde òg vanskelege kår under den 37 år lange borgarkrigen mellom regjeringa og den tamilske LTTE-geriljaen.

