Sri Lanka: Antatt terrorleiar er død

utenriks

Hashim, som leidde den lokale islamistgruppa NTJ, var ein av mennene i videoen IS publiserte då gruppa tok på seg skulda for angrepa på Sri Lanka.

Minst 250 menneske vart drepne då sjølvmordsbombarar angreip hotellet Shangri-La, to andre luksushotell og tre fulle kyrkjer påskemorgon.

– Etterretningstenester har sagt til meg at Zahran vart drepen under angrepet mot Shangri-La, sa president Maithripala Sirisena til pressa i Colombo fredag.

Kort tid seinare stadfestar politiet på den offisielle Twitter-kontoen sin at Hashim vart drepen, og dessutan at den nestkommanderande er blant dei rundt 70 som er arrestert.

Fryktar nye angrep

Etterforskarane har vidare konkludert med at gjerningspersonane fekk våpentrening både i utlandet og på Sri Lanka. Den militære treninga fekk dei av noko politiet kallar «Army Mohideen».

Styresmaktene har omtalt sjølvmordsbombarane som utbrytarar frå dei to små, ytterleggåande islamistgruppene National Thowheeth Jama'ath (NTJ) og Jammiyathul Millatu Ibrahim (JMI).

Styresmaktene har identifisert rundt 140 personar på Sri Lanka med tilknyting til IS, ifølgje president Sirisena. Han hevdar at regjeringa no er i stand til å «fullstendig kontrollere» IS-aktivitetar i landet.

Samtidig har styresmaktene åtvara om at eit nytt angrep kan skje. Tryggingsstyrkane er synleg på vakt i hovudstaden Colombo, og jaktar på fleire mistenkte som kan ha tilgang til eksplosiv. Kyrkjer er stengde, og muslimar er bedt om å ta fredagsbønna heime.

I ei uvanleg konkret åtvaring sa USAs ambassade torsdag at religiøse forsamlingshus kan bli angripne kommande helg.

Åtvaring

President Sirisena har vore i hardt vêr sidan det vart klart at utanlandsk etterretning for fleire veker sidan åtvara om eit mogleg terrorangrep. Informasjonen førte ikkje til at tiltak vart sett i verk.

Sirisena har gitt sine underordna skulda for svikten. Fredag gjekk den nasjonale politisjefen av etter å ha fått sparken av presidenten. Frå før har blant andre Sirisenas stabssjef, som òg var minister, gått av.

Hovudmistenkt

IS publiserte to dagar etter terroraksjonen ein video med åtte menn som sver truskap til leiaren for den ytterleggåande islamistgruppa som oppstod i Syria og Irak.

Ein av mennene på videoen er identifisert som Zahran Hashim, som også går under namnet Mohammed Zahran.

Sidan det var usikkert om Hashim var i live, har srilankiske tryggingsstyrkar dei siste dagane vore på desperat jakt etter han. Hashim grunnla NTJ og har vore rekna som ein hovudmistenkt bak terroren. Han blir antatt å vere rundt 40 år.

Han var relativt ukjend før angrepa, men lokale muslimske leiarar har sagt at dei melde frå om han til styresmaktene fleire gonger på grunn av dei ekstremistiske haldningane hans og åtferda.

Velståande

President Sirisena sa fredag at Zahran Hashim hadde med seg ein annan sjølvmordsbombar, identifisert som Ilham Ibrahim, i angrepet mot Shangri-La.

Informasjonen kjem frå Sri Lankas militære etterretningsteneste og er delvis basert på overvakingsbilde frå åstaden, ifølgje Sirisena.

Alle antatte gjerningspersonar tilhøyrde middelklassa eller overklassa, ifølgje styresmaktene.

Sri Lankas statsminister Ranil Wickremesinghe har sagt at sjølvmordsbombarane var velståande nok til at dei kan ha finansiert heile terroraksjonen på eiga hand.

(©NPK)