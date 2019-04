Putin: Russland vil vere med på atomforhandlingar

utenriks

Putin sa dette etter møtet med Nord-Koreas leiar Kim Jong-un i Vladivostok torsdag.

Putin opplyste at han har bedt Kim orientere USA om at også Russland frå no av vil ha ein plass ved forhandlingsbordet og tok til orde for å ta opp dei såkalla sekspartsforhandlingane.

Sekspartsforhandlingane var eit diplomatisk forsøk på å løyse strida rundt Nord-Koreas atom- og rakettprogram etter at landet trekte seg frå den internasjonale ikkjespreiingsavtalen i 2003.

Forutan Nord-Korea deltok USA, Russland, Kina, Japan og Sør-Korea i forhandlingane. Dei braut saman etter at FNs tryggingsråd i april 2009 varsla skjerpa sanksjonar mot lNord-Korea.

Få dagar seinare kasta Nord-Korea ut inspektørane frå Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA), som inntil då hadde hatt tilgang til atominstallasjonane i landet.

Etter møtet med Kim sa Putin at han har forståing for at Nord-Korea krev garantiar for eigen tryggleik og suverenitet før landet går med på å avvikle atomvåpenprogrammet sitt.

– Vi må rette opp igjen internasjonal rettsorden og sørgje for at det er internasjonal lov og ikkje den sterkaste sin rett som avgjer utviklinga i verda, sa Putin.

