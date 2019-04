Joe Biden gjer eit nytt forsøk på å bli president

utenriks

– Dersom vi gir Donald Trump åtte år i Det kvite hus, vil han for evig og alltid fundamentalt endre karakteren til denne nasjonen. Eg kan ikkje stå taus og sjå på at det skjer, sa Biden i ein video der han formelt lanserte kandidaturet sitt torsdag.

Dei fleste meiningsmålingane viser at Biden, som i åtte år var visepresident under Barack Obama, ligg best an blant dei 20 demokratane som kjempar om å bli presidentkandidaten til partiet når valet står i november 2020.

Eit gjennomsnitt av dei siste meiningsmålingane, utarbeidd av Real Clear Politics, viser at Biden har rundt 29 prosent av demokratane i ryggen og eit forsprang på drygt 6 prosentpoeng til senator Bernie Sanders, medan resten av kandidatane førebels ser ut til å vere sjanselause.

Ringrev

Senatoren frå Delaware er ein gammal ringrev og vart valt inn i Kongressen for Demokratane alt i 1972. To gonger tidlegare har han prøvd å bli presidentkandidat, men utan å lukkast.

I 1987 trekte han seg i siste liten, etter avsløringar om at han hadde plagiert ein tale av den britiske Labour-leiaren Neil Kinnock. Det vart òg avdekt at han vart tatt for plagiat medan han studerte juss, og at han i ettertid hadde overdrive dei akademiske prestasjonane sine.

I 2008 gjorde han eit nytt forsøk, men var sjanselaus mot Barack Obama og enda i staden opp som visepresident.

Også i 2016 skal han ha vurdert å stille, men ombestemte seg då sonen Beau døydde av kreft.

Vingla

Biden blir rekna som sentrumspolitikar, men blir kritisert for å ha vingla i mange spørsmål opp gjennom åra.

Medan han protesterte mot dåverande president George Bush si avgjerd om å gå til krig etter Iraks invasjon av Kuwait i 1990, slutta han opp om invasjonen av Irak i 2003.

Biden har markert seg som ein tilhengar av forhandlingar med Iran og Nord-Korea, men har forsvart avgjerda om å bombe opprørarar til makta i Libya i 2011. Han legg heller ikkje skjul på den sterke støtta si til Israel.

– Ein treng ikkje å vere jøde for å vere sionist, slo han fast i 1995, og i 2008 beskreiv han seg sjølv som den beste vennen Israel nokosinne har hatt i Senatet, samtidig som han heldt fast på retten palestinarane hadde til ein eigen stat.

Frir til arbeidarar

Sjølv om han i høgaste grad må seiast å vere ein del av det politiske etablissementet i Washington, nyt Biden stor oppslutning blant mange eldre, moderate og afroamerikanske veljarar i arbeidar- og middelklassa.

Til veka innleier han valkampen i industribyen Pittsburgh, der han er fødd og oppvaksen, for å delta på eit fagforeiningsarrangement der.

Biden snakkar ofte om oppveksten i Pennsylvania, der Donald Trump gjekk sigrande ut i 2016. Han vender seg på mange måtar til dei same veljarane som sende Trump til Det kvite hus.

– Det var ikkje finansfolka på Wall Street og direktørane som bygde Amerika. Det var vanlege folk frå middelklassa som bygde Amerika. Det er inga overdriving, det er ganske enkelt eit faktum, sa Biden i ein tale i førre veke.

Upassande åtferd

Sjølv om Biden ifølgje målingane har eit forsprang i kappløpet om å bli demokratane sin presidentkandidat, er det framleis 10 månader til nominasjonsvalet til partiet.

Bernie Sanders, som beskriv seg sjølv som sosialdemokrat, nyt stor oppslutning blant unge veljarar, ikkje minst kvinner, og han fiskar òg stemmer blant mange av dei som såg på Trump som det store håpet sitt.

At fleire kvinner nyleg skulda Biden for upassande åtferd med overdriven klemming og andre episodar, kan òg tale til Sanders sin fordel.

Biden har ikkje beklaga åtferda si, men lova tidlegare i månaden å vere meir påpasseleg i sin omgang med kvinner og bli flinkare til å respektere andre si grensesetting.

Langt fram

– Spørsmålet er om Biden har nådd taket for oppslutning, eller om det er snakk om golvet, seier statsvitaren Kyle Kondik ved University of Virginia.

– Dersom dette er golvet, er han i storform. Dersom det er taket, kan kandidaturet hans raskt komme til å falle frå kvarandre, seier han.

Medan Biden og Sanders er høvesvis 76 og 77 år gamle, er fleire av utfordrarane halvparten så gamle. Ein av dei er den 37 år gamle liberale ordføraren Pete Buttigieg frå Indiana, ein open homofil krigsveteran som snakkar åtte språk, mellom anna norsk, og som meiner at USA no treng «ein ny generasjon leiarar».

Tidlegare kongressmedlem Beto O’Rourke (46) og senator Kamala Harris (54) har heller ikkje gitt opp håpet, og senator Elizabeth Warren (69) kjempar også om gunsten til demokratane.

