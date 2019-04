Tyrkisk politi stansa folkemord-markering

utenriks

Styrkar frå Det osmanske riket, forgjengaren til Tyrkia, massakrerte ifølgje armenske historikarar opp mot 1,5 millionar armenarar i åra 1915 til 1923.

Tyrkia medgir at opp mot 500.000 armenarar vart drepne, men nektar for at det var snakk om eit folkemord og hevdar at dei fall i kamp der armenarar òg massakrerte tyrkarar.

Rundt 30 land, blant dei Tyskland, Sverige, Frankrike, Nederland og Russland, har anerkjent massedrapa på armenarar som folkemord, noko Noreg ikkje har gjort.

Vart stansa

Rundt 100 demonstrantar, blant dei parlamentarikarar frå Frankrike og andre EU-land, samla seg onsdag i sentrum av Istanbul for å halde ein seremoni til minne om massakrane. Tyrkisk politi sette likevel ein stoppar for markeringa.

– I ni år har vi halde desse markeringane til minne om folkemordet på armenarane, og det er første gong at den tyrkiske staten stansar oss, seier Benjamin Abtan, ein av aktivistane som deltok onsdag.

Feie for eiga dør

Armenarane minnest massakrane den 24. april kvart år, dagen for massearrestasjon av tusenvis av armenske intellektuelle som vart mistenkt for å vere motstandarar av osmansk styre i 1915.

President Recep Tayyip Erdogan i Tyrkia har kalla president Emmanuel Macron i Frankrike for ein elitistisk novise som følgje av det franske engasjementet og hevdar franskmennene i staden bør feie for eiga dør og minnast dei mange som vart drepne av franske styrkar under kolonitida.

– Dersom vi ser nærare på dei som vil gi Tyrkia ei lekse i menneskerettar eller demokrati i spørsmålet om Armenia og kampen mot terrorisme, ser vi at dei alle saman sjølv har ei blodig fortid, sa Erdogan onsdag.

