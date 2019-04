utenriks

Stabssjef Hemasiri Fernando har òg ei stilling som sekretær i det srilankiske forsvarsdepartementet. Han og politisjef Pujith Jayasundara fekk onsdag beskjed om å trekke seg.

Styresmaktene i landet har tidlegare erkjent at dei på førehand vart åtvara om at ytterleggåande islamistar planla terrorangrep – men at åtvaringane ikkje vart sende vidare til dei øvste leiarane i landet.

