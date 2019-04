Sri Lanka: Talet på døde har stige til 359

utenriks

Det oppjusterte talet på drepne vart gjort kjent onsdag formiddag lokal tid. Frå før var det kjent at minst 321 menneske vart drepne i det koordinerte angrepet om morgonen første påskedag.

Tre kyrkjer og tre luksushotell vart ramma av sjølvmordsbombarar som slo til samtidig. Eit mindre hotell vart ramma seinare på dagen. I tillegg vart tre politimenn drepne då ein person sprengde seg sjølv då politiet gjekk inn i ein bustad i ein forstad til Colombo.

Natt til onsdag har 18 personar vorte arresterte i samband med angrepa, opplyser politiet talsperson Ruwan Gunasekara. Dermed er totalt 58 personar arresterte dei siste dagane. Statsminister Ranil Wickremesinghe gjekk tysdag ut med ei åtvaring og sa at fleire mistenkte med tilgang til eksplosiv framleis er på frifot.

IS-påstand

IS hevdar å stå bak terrorangrepa og publiserte tysdag eit bilde og ein video av mennene som det blir hevda stod bak. Sju av mennene vart òg namngitt. Den ytterleggåande islamistgruppa har ikkje komme med bevis som kan stadfeste påstanden om at dei står bak.

Styresmaktene i Colombo meiner det truleg var den lokale islamistgruppa National Thowheeth Jama'ath (NTJ) som stod bak, men statsministeren erkjente at nokre av angriparane kan ha reist til utlandet før angrepet.

– Vi, og heilt sikkert tryggingsapparatet, har ei oppfatning om at det var utanlandske kontaktar, og nokre av bevisa til politiet peikar mot det. Så viss IS hevdar å stå bak, vil vi følgje opp denne påstanden, sa Wickremesinghe tysdag, ifølgje BBC.

Christchurch

Sri Lankas viseforsvarsminister Ruwan Wijewardene orienterte same dag nasjonalforsamlinga om den førebelse etterforskinga. Han sa det er teikn på at angrepa vart utførte som hemn for moskéangrepa på New Zealand 15. mars, melder Reuters.

Tryggingsekspertar og analytikarar tviler likevel på at det ville vere mogleg å planlegge eit slikt samordna angrep på så kort tid.

– Tidleg stadium

– Vi har ikkje fått nokon offisielle førespurnader eller etterretningsrapportar som underbygger det som er sagt på Sri Lanka, sa New Zealands statsminister Jacinda Ardern på ein pressekonferanse i Auckland onsdag.

– Etterforskinga på Sri Lanka er i eit tidleg stadium. Vi har tatt eit skritt tilbake for å la dei gjere undersøkingane sine, men vi har ikkje noko no som underbygger det som er sagt, la ho til.

Wijewardene utdjupa ikkje kvifor styresmaktene meiner det er eit samband mellom sjølvmordsangrepa der minst 321 menneske vart drepne i påsken, og skytinga som kosta 50 menneske livet for ein dryg månad sidan.

