Skotsk leiar vil ha ny folkerøysting

Den skotske leiaren tar no til orde for ei ny folkerøysting om skotsk lausriving frå Storbritannia innan utgangen av inneverande parlamentariske periode.

– Viss Skottland blir tatt ut av EU, må moglegheita for ei ny folkerøysting innanfor denne tidsperioden haldast open for oss, sa Sturgeon i ei forklaring for det skotske parlamentet onsdag.

Den skotske sjølvstyreregjeringa vil no fremme lovgiving for å få på plass alle formalitetar som trengst for at ei ny folkerøysting skal kunne gå av stabelen. Målet er å få rammeverket vedtatt innan nyttår, forklarer Sturgeon, som er leiar for det skotske nasjonalistpartiet SNP.

Men Skottland må ha samtykke frå regjeringa i London for faktisk å kunne gjennomføre folkerøystinga. Den britiske regjeringa har gjort det klart at eit slikt samtykke ikkje vil bli gitt.

Ei folkerøysting om skotsk lausriving vart halden så seint som i 2014. Den gong stemte eit klart fleirtal mot lausriving frå Storbritannia.

Men det var før brexit.

Blir EU-utmeldinga ein realitet, vil Skottland verne dei nasjonale interessene sine betre som uavhengig europeisk nasjon, meiner Sturgeon.

