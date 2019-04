Putin gjer det lettare for folk i Aust-Ukraina å få russisk pass

utenriks

Vedtaket blir tolka som eit teikn på at Russland ønsker å auke innverknaden i dei opprørskontrollerte, russiskvennlege områda.

Frå no av skal innbyggjarar i regionane Donetsk og Lugansk få russisk statsborgarskap gjennom ein forenkla prosess, opplyste Kreml onsdag. Det vil seie at behandlingstida blir korta ned til tre månader.

Forskrifta vart signert av Putin få dagar etter at Volodymyr Zelenskyj, ein komikar utan politisk erfaring, vart valt til ny president i Ukraina. Han ber no andre land om å auke presset mot Russland ved å vedta endå fleire sanksjonar. Han meiner òg at den nye russiske forskrifta er eit bevis på at Russland no tar ansvar for å vere okkupasjonsmakt i Aust-Ukraina.

Også avtroppande president Petro Porosjenko rasar mot vedtaket i Moskva.

– Dette er eit forsøk på å rettferdiggjere og legitimere Russlands militære nærvær i den okkuperte delen av ukrainske Donbass, seier han.

Krigen mellom Kiev og separatistane i Aust-Ukraina har kravd rundt 13.000 liv sidan han braut ut i 2014.

Ukraina og vestlege land skuldar Russland for å ha sendt soldatar og våpen over grensa, noko russiske styresmakter avviser.

(©NPK)