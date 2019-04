Overskotet til Boeing krympar

utenriks

Overskotet i første kvartal enda på 2,1 milliardar dollar, drygt 18 milliardar kroner.

Overskotet var likevel 13,2 prosent lågare enn i same periode i fjor, og Boeing trekker no tilbake prognosen for 2019 som følgje av stor uvisse knytt til problema med flytypen 737 MAX 8.

Etter to alvorlege ulykker, som har kravde 346 menneskeliv, er alle 370 fly av denne typen no sett på bakken av frykt for alvorlege feil og i vente på ny godkjenning frå styresmaktene i fleire land.

Rundt 5.000 fly av same type er bestilt av flyselskap verda rundt, men også dette er svært uvisst.

(©NPK)