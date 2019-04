Theresa May samlar regjeringa

utenriks

Regjeringsmøtet blir halde medan det framleis er stor misnøye i Det konservative partiet med måten May har handtert brexit på. Ifølgje den opphavlege planen skulle Storbritannia ha forlate EU 29. mars, i god tid før påske. Men etter at May fleire gonger mislykkast med å få brexitavtalen sin godkjent i Parlamentet, vart utmeldinga frå EU utsett til 12. april og deretter til 31. oktober.

Måndag kveld melde nyheitsbyrået PA at samtalane mellom regjeringa og Labour held fram i håp om å komme ut av den fastlåste situasjonen. Tidlegare på dagen vart det kjent at May kan møte eit internt mistillitsforslag etter at fleire lokale leiarar har skrive under på eit opprop om å stemme over henne som leiar.

Sunday Times skreiv i helga at partiet dei næraste dagen vil gi May beskjed om enten å trekke seg innan juni, eller førebu seg på nye forsøk på å kaste henne. Graham Brady, som leier den innverknadsrike 1922-komiteen i partiet, er venta å fortelje May at 70 prosent av parlamentarikarane til partiet ønsker at ho skal trekke seg som følgje av brexithandteringa, skreiv avisa.

May overlevde eit mistillitsvotum i desember, og partivedtektene seier at ho ikkje kan utfordrast på nytt før det ha gått eit år. Likevel går det rykte om at partiet kan endre reglane for å utfordre leiarposisjonen hennar før den tida.

May har allereie tilbode seg å gå av i byte mot at parlamentsmedlemmene støttar utmeldingsavtalen hennar.

(©NPK)