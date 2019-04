Sri Lankas statsminister fryktar fleire bomber

utenriks

Ranil Wickremesinghe sa òg på ein pressekonferanse tysdag at nokre offentlege tenestemenn truleg vil miste jobben på grunn av etterretningssvikt knytt til angrepa.

Over 320 menneske vart drepne og 500 såra då sjølvmordsbombarar gjekk til angrep på tre kyrkjer og tre hotell på Sri Lanka første påskedag.

Wickremesinghe erkjenner at styresmakter hadde vorte åtvara på førehand, men seier den indiske ambassaden hadde vorte utpeika som eit mogleg mål. Tidlegare har ein talsmann for regjeringa sagt at statsministeren og andre regjeringsmedlemmer aldri vart orienterte om åtvaringa, som kom frå utanlandske etterretningstenester.

Wickremesinghe seier eit planlagt angrep mot eit fjerde hotell var mislykka, og at sjefen for ei lokal ekstremistgruppe som blir skulda for terroren, kan ha leidd aksjonane og sjølv vorte drepen.

(©NPK)