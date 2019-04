Ekspertar: Lokal islamistgruppe fekk truleg bistand utanfrå

utenriks

– Eg ser det som svært usannsynleg at denne gruppa kan ha utført dette åleine, utan bistand frå krefter eller organisasjonar utanfor Sri Lanka, seier professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo Øivind Fuglerud til NTB.

Nasjonal Thowheed Jamath (NTJ) har ikkje tatt på seg ansvaret for terroren mot kyrkjer og hotell 1. påskedag, men er av styresmaktene utpeika som hovudmistenkt.

– At ein i dette miljøet kan finne personar som er villige til å sprenge seg sjølv, ser eg ikkje på som usannsynleg, seier Fuglerud, som neste månad gir ut boka «Krig og fred på Sri Lanka».

På frammarsj

Tryggingsstyrkane på Sri Lanka fann i januar eit lager med 100 kilo sprengstoff og detonatorar, men utan å kunne fastslå kven det tilhøyrde.

Amerikanske Soufan Center åtvara same månad i ein rapport om at al-Qaida og den ytterleggåande islamistgruppa IS er på frammarsj i det sørlege Asia og prøver å rekruttere i land som Bangladesh, Myanmar, India og Sri Lanka.

Ifølgje styresmaktene på Sri Lanka var terrorangrepa 1. påskedag hemn for angrepa mot to moskear på New Zealand i mars, der 50 menneske vart drepne, men det er ikkje kjent kva dei bygger denne påstanden på.

Framandkrigarar

Stratfor, som overvaker og analyserer terrorgrupper verda over, er overtydd om at utanlandske krefter var involverte i terrorangrepa på Sri Lanka og meiner heimvende framandkrigarar frå Syria og Irak kan ha vore involvert.

Sri Lankas tryggingsteneste opplyste i 2016 at eit 30-tals srilankarar hadde reist til Syria og slutta seg til IS, men det er ikkje kjent om desse sidan har returnert til heimlandet.

– Det er ikkje usannsynleg at gjerningsmennene kan komme frå dette miljøet, meiner Fuglerud.

Amarnath Amarasingam, som sjølv er frå Sri Lanka og er knytt til tankesmia Institute for Strategic Dialogue (ISD), har forska på framandkrigarane frå heimlandet. Han ser heller ikkje bort frå at nokon av dei kan ha vore involverte i terroren.

– Men eg byrjar å trur at dette angrepet vart koordinert frå utlandet, seier han til den indiske avisa The Hindu.

Lashkar-e-Taiba

Fuglerud peikar på den pakistanske islamistgruppa Lashkar-e-Taiba, som har nære band til al-Qaida, som ein mogleg medskuldig.

– Det er ikkje usannsynleg at dei kan ha vore involverte. Det er kjent at miljø og grupper, særleg i det austlege Sri Lanka, har hatt samband til Pakistan, både forretningssamband og at ein del familiar har sendt barn dit på religiøs opplæring og skulegang, seier Fuglerud.

Lashkar-e-Taiba gjennomførte i 2009 eit stort og koordinert terrorangrep mot ti ulike mål i Mumbai, blant dei to luksushotell.

– Dei ser på kampen som ein del av global jihad, seier Fuglerud.

Forgifta politisk klima

Fuglerud festar ikkje utan vidare lit til opplysningane som kjem frå styresmaktene på Sri Lanka og viser til at landet i fleire tiår har vore prega av djupe etniske og politiske motsetningar.

– Heile denne ulykksalige hendinga speler seg ut i eit politisk klima som på mange måtar er forgifta av motsetningar. Det er ein openberr fare for at også denne etterforskinga vil bli prega av dette, seier han.

Fuglerud ser heller ikkje bort frå at den politiske striden mellom president Maithripala Sirisena og statsminister Ranil Wickremesinghe og dei respektive støttespelarane deira, kan ha vore ei medverkande årsak til terroren.

– Det kan ha vore ulike interesser involvert. At ei islamistisk gruppe har eit ønske og eit mål om å gjennomføre ei handling av denne typen, er ikkje til hinder for at dei kan ha fått meir eller mindre aktiv støtte av andre krefter som ønsker å bruke den same hendinga for andre formål, seier Fuglerud.

