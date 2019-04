utenriks

– Sjølv om trusselnivået er senka til medium og det ikkje er nokon spesifikk trussel akkurat no som styresmaktene responderer på, så kjem folk til å merke eit tydeleg nærvær av politi ved offentlege arrangement, seier statsminister Jacinda Ardern i ei pressemelding.

Terrortrusselnivået har vore vurdert som høgt i New Zealand etter angrepa mot to moskear i Christchurch 15. mars i år, der 50 personar vart drepne og like mange såra under fredagsbønna.

(©NPK)