Rosevindauga i Notre-Dame er intakte

Dei tre rosevindauga er frå 1200-talet og har overlevd brannen, men strukturen rundt som held dei på plass, har fått skadar, opplyste kulturminister Franck Riester onsdag, to dagar etter den kraftige brannen.

Også det gigantiske orgelet og dei største måleria som ikkje kunne bergast unna, er i overraskande god stand, men dei må restaurerast.

Då brannen braut ut, vart det lagt ned ein iherdig innsats for å få redda så mykje som mogleg av kulturskattane til katedralen. Både prestar og brannfolk deltok i bergingsarbeidet. Men fleire av dei største kulturskattane kunne ikkje fraktast ut. Derfor er mange letta over at skadeomfanget på desse er mindre enn først frykta.

