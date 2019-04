Nye rakettangrep i Tripoli – FN ber om våpenkvile

utenriks

Minst sju kraftige eksplosjonar vart tysdag kveld høyrt i sentrum av byen. Kort tid etter vart røyksøyler sett over Abu Salim sør i Tripoli, der fleire rakettar skal ha treft, melder journalistar frå AFP på staden.

Talsperson for helsestyresmaktene Osama Ali stadfestar at to er drepne og at minst fire er såra. Han understrekar at desse tala er førebelse. Andre ubekrefta kjelder melder at opptil fem personar, inkludert fleire kvinner og barn, er drepne og at opptil 36 er såra.

Rakettangrepa følgjer ein offensiv mot den FN-støtta regjeringa i Tripoli som vart sett i verk av den austlibyske krigsherren Khalifa Haftar tidlegare denne månaden. Tysdag var første gong rakettane trefte sentrum av byen, der kampane vanlegvis roar seg i nattetimane.

Ingen har så langt tatt på seg ansvaret for rakettangrepa.

Haftar blir skulda

Haftar leiar Libyas nasjonale hær (LNA), ei opprørsgruppe som kontrollerer dei austlege delane av landet. Han svor å ta over hovudstaden i det han omtaler som ein «krig mot terrorisme» og har avfeia oppfordringar frå blant andre USA og FN om å stanse kampane.

Dei regjeringslojale styrkane i Tripoli skuldar LNA for å ha fyrt av rakettar mot bustadområde i Tripoli tysdag kveld, men i ei fråsegn natt til onsdag avviser LNA skuldingane og seier at opprørsgruppa ikkje har noko med angrepa å gjere. LNA rettar fingeren mot ein Tripoli-basert gruppering.

Våpenkvile

Ifølgje Verdshelseorganisasjonen (WHO) er minst 174 menneske drepne og 758 såra så langt i kampane om hovudstaden Tripoli i Libya.

Tryggingsrådet i FN byrja tysdag forhandlingar om eit britisk resolusjonsutkast der det blir tatt til orde for våpenkvile i den libyske hovudstaden.

– Offensiven, sett i verk av LNA, truar stabilitet i Libya og moglegheitene for ein FN-leia politisk dialog og heilskapleg politisk løysing på krisa, heiter det i teksten, som nyheitsbyrået AFP har sett.

– FNs tryggingsråd ber alle partar i Libya om å trappe ned kampane med det same, forplikte seg til våpenkvile, og setje i verk dialog med FN for å sikre total våpenkvile i heile landet, heiter det vidare.

Russland kritisk

Britane håper på å få stemt igjennom resolusjonen innan fredag, men diplomatane i tryggingsrådet peikar på at russisk motstand kan bli eit problem.

Landet vil ha bort dei delane av teksten som rettar kritikk direkte mot Haftar, seier ei diplomatkjelde til AFP.

– Dei var veldig tydelege. Dei ville ikkje ha nokon tilvisingar til denne nokon stad, seier han.

I førre veke blokkerte Russland eit resolusjonsutkast der det vart tatt til orde for at Haftars styrkar skulle stanse innrykket sitt i Tripoli.

