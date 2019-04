Greta Thunberg oppfordra pave Frans til å bli med i klimastreiken

utenriks

Etter å ha møtt verdsleiarar i Davos, Brussel, Paris, Berlin og Strasbourg, var Thunberg onsdag på Petersplassen i Vatikanet der ho fekk audiens hos pave Frans.

Ho lét ikkje den korte audiensen vere eit hinder for å få fram bodskapen sin, og markerte det med eit skilt med påskrifta «bli med i klimastreiken». Skiltet viste ho fram då pave Frans på slutten av audiensen kom opp til området der Thunberg sat.

– Eg takka han for at han kjempar for klimaet. Så sa han «fortsett Greta, berre fortsett», seier Thunberg til Dagens Nyheter.

Paven har tidlegare åtvara mot klimaendringane, og har vore ein sterk forkjempar for tiltak for å kjempe mot klimaendringane. Han har jamleg mint om at dei mest sårbare i verda blir hardt ramma av auka forureining, epidemiar, krigar og migrasjon.

16 år gamle Thunberg har inspirert hundretusen av ungdommar, elevar og studentar over heile verda til å demonstrere for klimakampen. Ho er i Roma for å leie skulestreiken på fredag, i tillegg til at ho skal besøkje det italienske senatet og nasjonalforsamlinga.

(©NPK)