Nødhjelpa har nådd Venezuela

utenriks

Den første sendinga med nødhjelp inneheld medisinar og medisinsk utstyr.

Røde Kors distribuerer nødhjelp som president Nicolás Maduro hittil har nekta å ta imot, og som til no har stått på lager ved grensene i Colombia og Brasil. Maduro-regimet har stengt grensa for hjelpesendingar som i all hovudsak er finansiert av USA.

Ifølgje ein FN-rapport har 24 prosent av befolkninga i Venezuela, rundt 7 millionar menneske, behov for nødhjelp. Mange er underernærte og treng medisinsk hjelp som dei ikkje har tilgang til.

(©NPK)