Ung svensk klimaaktivist møter paven

utenriks

Det er talsperson for Vatikanet, Alessandro Gisotti, som opplyser til nyheitsbyrået DPA at 16-åringen er invitert til eit kort møte med paven onsdag, på sida av dei vekevise audiensane hans.

Svenske Greta Thunberg starta i august i fjor skulestreik utanfor Riksdagen med krav om ein effektiv klimapolitikk. Ho har streika kvar fredag, og skulestreikane har spreidd seg til hundrevis av byar. 15. mars streika 1,6 millionar skuleelevar over heile verda inspirert av Thunberg.

Også paven deler engasjementet hennar og har mellom anna stempla klimafornektarar som dumme.

Reagerer

Nokon synest viraken rundt Thunberg har tatt litt av. I leiaren på måndag tar avisa Die Welt eit oppgjer med at biskop Heinar Koch i Berlin har hylla den mykje omtalte svenske klimaaktivisten og trekt parallellar til frelsaren Jesus Kristus.

– Dei siste demonstrasjonane på fredag minner Koch «litt om den bibelske scenen med [Kristi] inntog i Jerusalem». Det er nesten blasfemisk å nemne Greta Thunberg i same andedrag som Forløseren, som vart avretta kort tid etter å ha komme til byen, minner Die Welt om.

Welt meiner vidare at biskopen har mista evna til å sjå ting i samanheng, og viser til at Thunberg på grunn av Aspergers syndrom kan mangle empati – noko Jesus må seiast å vere kjent for.

Langfredagsstreik

Det var på førehand varsla at Thunberg skulle til Roma. Tysdag skal ho halde tale i EU-parlamentet i Strasbourg. I ei Twitter-melding søndag skreiv ho at ho då var på toget, på veg til EU-parlamentet, det italienske senatet, Vatikanet og den italienske nasjonalforsamlinga for påskeferien.

– Eg veit det er ferie, men fordi klimakrisa ikkje drar på ferie, så vil ikkje vi gjere det, skriv ho.

Langfredag er heilagdag i Skandinavia og store delar av verda, men ikkje i Italia, så Thunberg skal leie skulestreik der.

(©NPK)