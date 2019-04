17 arrestert etter kjemisk eksplosjon i Kina der 78 døydde

utenriks

Ulykka er ein av dei verste industriulykkene i nyare tid i Kina, og så langt er 78 personar stadfesta omkomne som følgje av den kraftige eksplosjonen der ògså fleire hundre personar vart alvorleg skadde. Til saman skal 640 personar ha vorte behandla på sjukehus etter ulykka.

Det har vorte gjort «kriminelle tvangstiltak» overfor dei 17 nye mistenkte i saka, opplyser bystyresmaktene i Yancheng på sin Weibo-konto – tilsvarande ein Twitter-konto – måndag, utan å gå nærare inn på kva tiltaka inneber. Til saman er no 26 personar mistenkte for å ha gjort seg skuldig i noko i samband med eksplosjonen.

Den siste gruppa som er trekt fram i etterforskinga, inkluderer fleire personar frå ein ikkje namngitt organisasjon, skulda for å forfalske prosjektevalueringar, og personar ved det kjemiske konsernet Jiangsu Tianjiayi, som eigde anlegget der ulykka fann stad 21. mars.

Den kraftige eksplosjonen fann stad i fabrikken rundt klokka 14.50. Han var så kraftig at det på same tid vart registrert eit skjelv med styrke 2,2 i Lianyungang, ein by nær Yancheng der eksplosjonen fann stad.

