Palestinsk tenåring drepen ved Gaza-grensa

utenriks

Ein 15 år gammal gut vart skoten i magen og døydde. Minst 30 andre vart såra, ifølgje ein talsperson for helsedepartementet på Gazastripa.

Det er ikkje kjent om desse vart treft av skot eller skadd på anna vis.

Demonstrasjonane fredag er dei første sidan valet i Israel. Alt tyder på at Benjamin Netanyahu går mot den femte perioden sin som statsminister.

Demonstrantar samlar seg jamleg ved gjerdet langs grensa mellom Gazastripa og Israel. Dei krev at blokaden av Gazastripa blir oppheva og at palestinske flyktningar får komme tilbake til heimane sine i det som no er Israel.

(©NPK)