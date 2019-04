Nigel Farage lanserer nytt brexitparti

utenriks

Fredag vart valkampen sparka i gang med offisiell partilansering i Coventry.

– Eg meiner oppriktig at dette akkurat no er ein nasjon der løver blir leidd av esel, sa Farage.

– Vi kan vinne dette europavalet og få parlamentarikarane i Westminster til å byrje å frykte Gud igjen. Dei fortener ikkje mindre! sa han.

Farage har vore ein av frontfigurane i kampen for å få Storbritannia ut av EU. Han var tidlegare partileiar for UKIP og vart valt inn i EU-parlamentet for UKIP i 2014.

No vil han inn på nytt, denne gongen for det nystarta partiet Brexit Party.

Målet er ikkje mindre enn å revolusjonere britisk politikk – og samtidig redde brexit, som Farage no meiner står i fare for å gå i vasken på grunn av inkompetansen til britiske politikarar.

Valet til nytt EU-parlament er eit stort paradoks for Storbritannia, som eigentleg skulle ha vore ute av EU no og dermed sloppe å delta.

Men no er skilsmissa utsett, og dermed er britane pent nøydde til å delta.

Valet kan framleis bli avlyst i Storbritannia viss det kjem ei avklaring om brexit før valdatoen i slutten av mai.

(©NPK)