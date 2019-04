Kraftig jordskjelv utanfor Indonesia

utenriks

U.S. Geological Survey reknar med at jordskjelvet hadde ein styrke på 6,8. Så langt er det ikkje komme meldingar om personskadar, men det skal vere risiko for skadar på bygningar.

Eit tsunamivarsel vart sendt ut etter skjelvet, men det vart seinare oppheva.

Jordskjelvet vart utløyst 17 kilometer under havbotnen austom Sulawesi – fleire hundre kilometer unna byen Palu, som vart hardt ramma av eit jordskjelv og ein tsunami i fjor. Då omkom over 4.300 menneske.

Skjelvet på torsdag var likevel påviseleg òg i Palu. Folk sprang ut på gatene i panikk, og ein 29-åring som bur i byen, fortel at «alt svaia».

Indonesia ligg ved den såkalla eldringen rundt Stillehavet og er svært utsett for jordskjelv og vulkanutbrot.

Over 400 menneske omkom i ein tsunami som vart utløyst av eit vulkanutbrot mellom øyane Java og Sumatra i desember i fjor.

