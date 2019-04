Svensk påtalemakt har tatt imot Assange-krav

utenriks

I ei pressemelding opplyser påtalemakta at oppfordringa kjem frå bistandsadvokaten til ei av kvinnene som har skulda Assange for seksuelle overgrep.

– Vi kjem no til å setje oss inn i saka og avgjere korleis vi går vidare, seier Eva-Marie Persson ved påtalemakta til Aftonbladet.

Tidlegare torsdag sa bistandsadvokat Elisabeth Massi Fritz at ho vil gjere det ho kan for at etterforskinga blir tatt opp att slik at Assange kan utleverast til Sverige og straffast for valdtekt.

Tidlegare har Assange vorte etterforska i Sverige for overgrep han visstnok gjorde mot to kvinner i 2010.

I 2017 vart etterforskinga stoppa og den internasjonale arrestordren på Assange oppheva. Grunngivinga til den svenske påtalemakta var at det ikkje var mogleg å komme vidare med etterforskinga.

På dette tidspunktet hadde Assange i fem år vore i Ecuadors ambassade i London.

Torsdag vart Assange arrestert på ambassaden av britisk politi etter at Ecuador vedtok å oppheve det politiske asylet hans. USA har allereie kravd han utlevert for medverknad til datakriminalitet.

(©NPK)