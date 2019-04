Kinas inflasjonen opp 2,3 prosent

utenriks

Beijing har sett inn tiltak for å prøve å auke prisveksten dei siste månadene, samtidig som økonomien i landet blir prega av handelskonflikten med USA og låg global vekst.

Tala torsdag viser at tiltaka ser ut til å verke. Inflasjonen på 2,3 prosent frå mars i fjor til mars i år er betrakteleg høgare enn nivået målt frå februar i fjor til februar i år, då talet var 1,5 prosent.

Inflasjonstala er i tråd med forventningane til analytikarane. Men det blir likevel åtvara om at den nest største økonomien i verda framleis ikkje er på rett kjøl.

– Høgare mat- og oljeprisar gav auka inflasjon i førre månad, men det breiare prispresset er framleis dempa, seier Julian Evans-Pritchard i Capital Economics.

Det internasjonale pengefondet (IMF) oppjusterte tysdag vekstprognosen sin for Kina frå 6,2 til 6,3 prosent for inneverande år. IMF peikar på at stimuleringstiltaka frå styresmaktene byrjar å verke.

Veksten i den kinesiske økonomien fall til 6,6 prosent i fjor, det lågaste nivået på nesten tre tiår. Beijing uttalte i førre månad at målet for i år er ein vekst på mellom 6 og 6,5 prosent.

Denne veka har Kina og USA hatt ein ny runde handelssamtalar i Washington. USAs finansminister Steven Mnuchin seier det var framgang på fleire område, mellom anna semje om mekanismar som skal danne grunnlag for ein framtidig handelsavtale.

