Internett-lov vedtatt i Russland

For andre gong har fleirtalet vedtatt lovforslaget. 320 folkevalde stemte for forslaget og 15 mot torsdag. Lova trer i kraft 1. november.

Lova opnar for at styresmaktene kan hindre at internettrafikken blir ruta til utanlandske serverar.

Lovforslaget har vore grunngitt med behovet for cybertryggleik, men det har fått kritikk for å innskrenke fridommen til nettbrukarar. Mellom anna blir det vanskelegare å bruke VPN-tenester etter endringane.

Forslaget har vorte møtt med demonstrasjonar. Russiske styresmakter avviser at det er snakk om å avgrense tilgangen på nettet:

– Alle stør opp om internettfridom, både forslagsstillarane, presidentadministrasjonen og regjeringa. Ingen foreslår å kutte i nettet eller avgrense moglegheita til å jobbe på World Wide Web, sa president Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov søndag.

