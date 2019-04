Betente tema kan avgjere valet i Finland

utenriks

Eit forretningsministerium har leidd Finland etter at den finske regjeringa gjekk av 8. mars i år. Statsminister Juha Sipilä frå Centerpartiet fekk ikkje gjennomslag i Riksdagen for ei omfattande helsereform og vedtok at sentrums-høgre-regjeringa hans skulle gå av.

No er helsereforma eitt av fleire betente tema under valet som blir gjennomført søndag 14. april. Også klimaspørsmål og innvandring ser ut til å ha påverka folkeopinionen i forkant av valet.

Valet synest no å stå mellom to politiske motsetningar: Sosialdemokratane og det konservative Samlingspartiet.

Sosialdemokratane, som leiar meiningsmålingane, nektar likevel å samarbeide med Samlingspartiet som ligg an til å bli det nest største partiet. Det er uvanleg i Finland der koalisjonsregjeringar snarare har vore regelen enn unntaket.

– Kampen om førsteplassen er viktigare enn nokosinne, seier professor i statsvitskap Göran Djupsund ved Åbo Akademi.

Privatisering og helse

Dei siste vekene har dagsordenen vore prega av ein stor debatt om privatiseringa av helse- og omsorgsbransjen. Avsløringar har avdekt fleire alvorlege feil og manglar ved to store omsorgsbedrifter. Sjølv om styresmaktene skal ha granska verksemdene, har problema halde fram.

– Desse skandalane har særleg påverka det konservative Samlingspartiet, som har vore opptatt av stor valfridom, seier statsvitar Göran Djupsund.

Ifølgje fleire meiningsmålingar ser det ut til at opposisjonspartiet Sosialdemokratane ligg best an til å overta makta og statsministerposten. Partiet kan ha hausta veljarar som følgje av motstanden deira mot å privatisere delar av sosialvesenet og eldreomsorga, som den tidlegare sentrums-høgre-regjeringa ønskte å gjennomføre.

Innvandringsdebatt

I desember vart det kjent at politiet i Uleåborg etterforskar tre saker der innvandrarar er sikta for overgrep mot mindreårige. Det har reist ein ny innvandringsdebatt, som særleg det nasjonalistiske partiet Sannfinnene kan ha tent på.

– Meiningsmålingar tyder på at Sannfinnene har fått auka oppslutning som følgje av dette, seier Djupsund.

Etter at partiet vart splitta i 2017, har Sannfinnene vore eit opposisjonsparti under leiing av Jussi Halla-aho. Dei står for ein strengare asyl- og flyktningpolitikk og var den utløysande årsaka til at partiet vart delt i to.

Den andre blokka av partimedlemmer forlét partiet og danna Blå framtid. Dei vart verande i regjeringa som altså valde å gå av 8. mars i år.

Klimaspørsmål

Ifølgje Djupsund kan det ulike klimatiltaket til partia òg komme til å påverke valresultatet på søndag.

Medan Sosialdemokratene har stilt seg positive til ei utfasing av fossilt brennstoff og auka skattar på raudt kjøtt, har Sannfinnene og Blå framtid valt motsett strategi.

– Dei har vore tydelege på at Finland står for ein ekstremt liten del av utsleppet i verda, og dei vil vere forsiktige med tiltak som påverkar menneske liv. Dei har mellom anna omtalt bilisme som ein menneskerett, seier Djupsund og legg til at denne retorikken kan hanke inn veljarar frå Sosialdemokratane.

Ifølgje Djupsund er det uvanleg med den tydelege oppdelinga av dei to blokkene med Sosialdemokratane på den eine sida og det borgarlege Samlingspartiet på den andre.

– For å vere strategisk bør dei andre partia alliere seg med det partiet som gjer det best, seier han.

